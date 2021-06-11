ВР рассчитывает на влияние Польши и Литвы в получении Украиной членства в НАТО

Сотрудничество Украины с Польшей и Литвой является важным и в рамках международных организаций.

В Верховной Раде Украины рассчитывают на влияние Польши и Литвы в вопросе обретения Украиной членства в НАТО.

Такое заявление сделал первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, сообщает пресс-служба парламента.

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Он провел встречу с вице-маршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сеймаса Литвы Паулюсом Саударгасом. Стороны обсудили перспективы усиления трехстороннего сотрудничества в парламентском измерении.

Стефанчук поблагодарил представителей Польши и Литвы за совместное посещение Востока Украины и быструю реакцию на концентрацию российских войск вдоль украинской государственной границы и на временно оккупированных территориях в АРК и г. Севастополь. Первый вицеспикер отметил успешную деятельность "Люблинского треугольника" — трехстороннего сотрудничества Украины, Литвы и Польши.

"Рассчитываю на привлечение Польшей и Литвой инструментария воздействий в рамках Североатлантического альянса, в том числе и Парламентской ассамблеи НАТО в интересах получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО", — заявил Стефанчук.

Украинская сторона также поздравила председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году.

"Мы просим польскую сторону, чтобы вопрос российской агрессии против Украины и освобождения оккупированных Россией территорий Украины был постоянно на повестке дня польского председательства в ОБСЕ", — заявил Стефанчук.

Первый замглавы Совета подчеркнул важность взаимодействия стран в вопросах энергетической безопасности. По его словам, крайне важно объединить усилия, чтобы не допустить реализацию проекта "Северный поток-2", что является опасным для всего европейского континента. В свою очередь Госевская предложила осенью в Польше организовать конференцию, которая будет посвящена гуманитарной ситуации на оккупированных Россией территориях. Она также сообщила о готовности присоединиться к деятельности "Крымской платформы".

Кроме того, Саударгас выразил свою поддержку и готовность в дальнейшем поддерживать сотрудничество с Украиной, вместе противодействовать общим проблемам.

"Речь идет о поддержке Литвой членства Украины в НАТО, усиление санкций против России и Белоруссии", — говорится в сообщении.

Напомним, в Бундестаге отклонили призыв отказаться от "Северного потока-2". "Зеленые" заявляли, что "Северный поток-2" вреден для климата.

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