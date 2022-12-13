ВР ратифицировала соглашение с Турцией, которое позволит производить "байрактары" в Украине

Это соглашение было подписано еще 3 февраля, до начала полномасштабного вторжения России.

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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За это решение проголосовали 332 депутата.

"Это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников Bayraktar", – говорил ранее премьер Денис Шмигаль.

В пояснительной записке закона отмечается, что плановая общая сумма инвестиций в строительство завода по производству беспилотников и научно-исследовательского центра для их обслуживания, ремонта и модернизации составляет 95,5 млн долларов в течение десяти лет, начиная с 2022 года.

Запуск производства и первый выпуск продукции намечен на 2025 год.

Байрактар и Украина

Напомним, что Украина закупила первые шесть Bayraktar в 2018 году. 26 октября 2021 года ВСУ впервые применили беспилотные летательные аппараты Bayraktar для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала поселок Гранитное Донецкой области.

Беспилотники активно использовали в начале полномасштабного вторжения РФ, однако затем информации об их использовании на фронте стало появляться все меньше. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, куда подевались с фронта "Байрактары".

Напомним, компания Baykar, производящая эти беспилотники, заявила, что не будет продавать России "Байрактары", какую бы сумму ей не предлагали.

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