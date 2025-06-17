ВР разрешила врачам передавать данные о здоровье пациентов для военного призыва

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Верховная Рада приняла закон, который позволяет гражданским медицинским учреждениям автоматически передавать данные о состоянии здоровья пациентов для оценки их пригодности к военной службе.

Об этом пишет Судебно-юридическая практика.

Это означает, что теперь не нужно отдельно посещать военно-врачебную комиссию — достаточно будет обратиться к своему терапевту, а все необходимые медицинские результаты сами автоматически попадут в реестр военнообязанных «Оберіг».

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Закон, который был принят 17 июня, открывает доступ Министерству обороны к медицинской информации пациентов в рамках электронного обмена через систему ЕСОЗ. Таким образом результаты медосмотров для определения годности к службе будут напрямую передаваться в Реестр «Оберіг» и учитываться для воинского учета.

Как объясняет заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, этот закон позволит разделить визиты к врачу и военно-врачебной комиссии (ВВК). Если медицинское заключение положительное, то дополнительная проверка не понадобится, и человек не должен будет идти на ТЦК (территориальный центр комплектования).

Процесс будет простым и удобным: пациент получит SMS с номером медицинского заключения, а также сообщение через приложение «Резерв+» со статусом годности или непригодности к службе.

Планируется, что до конца 2025 года каждый гражданин сможет пройти медосмотр на пригодность к военной службе в любом медучреждении, которое работает по контракту с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), без лишних хлопот.

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Кроме того, Кабинет Министров утвердил постановление, позволяющее идентифицировать граждан путем сверки данных в различных реестрах, что повысит точность учета.

В Минобороны также планируют реформировать процесс ВВК, чтобы оценка медицинских показателей происходила анонимно: первая комиссия проводит осмотр и формирует медицинские данные, вторая — без доступа к имени оценивает пригодность к службе.

Такой подход сделает процесс оценки здоровья более прозрачным, быстрым и комфортным для граждан.

Напомним, ранее мы писали о том, что военно-врачебная комиссия не имеет права не учитывать диагнозов, установленных частным врачом.

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