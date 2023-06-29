ВР сузила возможности отсрочки от мобилизации: кого это коснется

Отсрочку можно будет оформить только в том случае, если в семье нет других людей, кто может ухаживать за человеком с инвалидностью.

В Украине могут сузить круг военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о тех, кто имеет родственников с инвалидностью.

Соответствующий законопроект №9342 был одобрен 28 июня.

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В документе меняется норма, что отсрочку от мобилизации получают военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Новая правка определяет, что отсрочку можно будет оформить только в том случае, если в семье военнообязанного нет других трудоспособных людей, кто может ухаживать за человеком с инвалидностью.

Правка дополняет абзац 11 части I статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" словами "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

Напомним, что Верховная Рада в целом приняла закон о доплатах для военных.

Ранее мы писали, по каким основаниям отсрочка от мобилизации может быть аннулирована.

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