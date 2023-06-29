ВР сузила возможности отсрочки от мобилизации: кого это коснется

Отсрочку можно будет оформить только в том случае, если в семье нет других людей, кто может ухаживать за человеком с инвалидностью.
В Украине могут сузить круг военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о тех, кто имеет родственников с инвалидностью.
Соответствующий законопроект №9342 был одобрен 28 июня.
В документе меняется норма, что отсрочку от мобилизации получают военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.
Новая правка определяет, что отсрочку можно будет оформить только в том случае, если в семье военнообязанного нет других трудоспособных людей, кто может ухаживать за человеком с инвалидностью.
Правка дополняет абзац 11 части I статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" словами "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".
Напомним, что Верховная Рада в целом приняла закон о доплатах для военных.
Ранее мы писали, по каким основаниям отсрочка от мобилизации может быть аннулирована.
Читайте также: