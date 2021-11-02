ВР упростит предоставление гражданства для иностранных бойцов, воюющих за Украину

ВР упростит предоставление гражданства для иностранных бойцов, воюющих за Украину

Законопроект об упрощении предоставления украинского гражданства для иностранных бойцов АТО был принят в первом чтении.

Верховная Рада планирует упростить процедуру предоставления гражданства иностранцам, защищающим территориальную целостность Украины, в том числе россиянам.

Сегодня, 2 ноября, нардепы в первом чтении приняли соответствующий законопроект №5630.

Документ поддержали 302 народных депутата. Законопроект предусматривает упрощение приобретения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят службу или служили в ВСУ и/или участвовали в антитеррористической операции.

Кроме того, нардепы хотят упростить порядок получения гражданства Украины гражданами государства, признанного ВРУ агрессором или оккупантом, подвергавшихся преследованию из-за политических мотивов.

Документ принят за основу с сокращением сроков подготовки ко второму чтению.

Ранее в СНБО рассказали, планируют ли вводить в Украине двойное гражданство.

Напомним, что в "Слуге народа" предложили ограничить права украинцев, получивших паспорт РФ.

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