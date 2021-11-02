ВР упростит предоставление гражданства для иностранных бойцов, воюющих за Украину

Законопроект об упрощении предоставления украинского гражданства для иностранных бойцов АТО был принят в первом чтении.
Верховная Рада планирует упростить процедуру предоставления гражданства иностранцам, защищающим территориальную целостность Украины, в том числе россиянам.
Сегодня, 2 ноября, нардепы в первом чтении приняли соответствующий законопроект №5630.
Документ поддержали 302 народных депутата. Законопроект предусматривает упрощение приобретения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят службу или служили в ВСУ и/или участвовали в антитеррористической операции.
Кроме того, нардепы хотят упростить порядок получения гражданства Украины гражданами государства, признанного ВРУ агрессором или оккупантом, подвергавшихся преследованию из-за политических мотивов.
Документ принят за основу с сокращением сроков подготовки ко второму чтению.
Ранее в СНБО рассказали, планируют ли вводить в Украине двойное гражданство.
Напомним, что в "Слуге народа" предложили ограничить права украинцев, получивших паспорт РФ.