Врач Евгений Комаровский рассказал, как лечить коронавирусную инфекцию дома

Советы врача касаются людей, у которых болезнь протекает в легкой и средней форме.

Минимум еды, максимум питья. В Украине врач Евгений Комаровский поделился советами, как дома лечить легкую и среднюю форму коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью изданию DW.

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Если у больного коронавирус протекает в легкой или средней форме, нет причин для паники. Сатурация больше 93 говорит о том, что необходимо чаще проветривать помещение и заниматься разного рода активностями.

“Пока пульсоксиметр показывает больше 93 — у вас легкая форма или начало болезни. Стандартные действия: минимум еды, максимум питья, чистый прохладный воздух. Категорически никакого постельного режима”, — рассказал доктор Комаровский.

Он также добавил, что если коронавирусная болезнь протекает в средней тяжести и наблюдается вісокая температура, необходимо принимать парацетамол и ибупрофен.

“Если высокая температура, принимайте парацетамол и ибупрофен. Заложен нос — промойте его солевым раствором. И все. Но как только сатурация ниже 93, то нужен врач, который будет решать, что дальше: кислород, гормоны - это уже другой вопрос”, — подчеркнул медик.

Напомним, что в Киеве в очереди за прививкой подрались люди.

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