Врач и экс-железнодорожник наводили обстрелы РФ на Одессу: детали дела

Предательница в Одессе

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Правоохранители задержали еще двух агентов ГРУ РФ в Одессе. Злоумышленники действовали в паре и корректировали атаки агрессора по Силам обороны на юге Украины.

Об этом сообщает СБУ.

Что известно о фигурантах

По материалам дела, сбором разведданных занимался 61-летний врач-реабилитолог. Чтобы готовить для россиян больше информации, она привлекла к сотрудничеству своего знакомого — 36-летнего экс-работника «Укрзализныци».

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Агент ГРУ РФ

СБУ перехватила телефонный разговор, в котором мужчина получает задание от куратора — кадрового сотрудника российского ГРУ.

«Во время инструктажа вражеский спецслужб определил своему приспешнику приоритетные цели для огневого поражения. Среди них — боевые позиции ПВО и запасные командные пункты украинских войск, которые защищают Одессу и акваторию Черного моря», — отметили в СБУ.

Также оккупанты пытались попасть по грузовым эшелонам ВСУ. Для этого российская агентура должна была получить графики движения военных поездов и геолокации их остановок на транзитных станциях.

«Что касается заданий врача-реабилитолога, то под видом работы с военными пациентами женщина завуалированно расспрашивала у них о местах базирования сил обороны», — добавили в ведомстве.

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Также по инструкции куратора оба агента обходили город и его окрестности, где на телефонную камеру фиксировали потенциальные цели.

Переписка со спецслужбом РФ

«Киберспециалисты СБУ задокументировали каждый шаг фигурантов и задержали их по месту жительства. Одновременно Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск», — говорится в сообщении.

Переписка со спецслужбом РФ

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Ранее СБУ установила личность главного разработчика навигационных систем для российских крылатых и баллистических ракет. Им оказался 61-летний Олег Борсук. Он является бывшим руководителем лаборатории на оборонном предприятии Черкасской области, который в 2009 году выехал в РФ.

После переезда в Москву Борсук вступил в должность заместителя генерального директора КБ «Навес» — одного из ключевых предприятий ВПК РФ. Под его руководством разрабатываются системы GPS/GLONASS для ракетного вооружения, в том числе «Искандер», Х-101, Х-59 и «Калибр».