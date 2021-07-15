Врач-инфекционист предложил штрафовать украинцев за отказ от вакцинации против COVID-19

Медик предупредил, что осень будет нелегкой с точки зрения распространения коронавируса.

Врач-инфекционист Виктор Петров считает необходимой мерой наказания за отказ от вакцинации в Украине — введение штрафов для людей.

Об этом он заявил в комментарии изданию Обозреватель.

Так, по его мнению, вакцинация должна быть обязательной, а в отношении тех, кто отказывается от прививок, целесообразно применение санкций.

"Необходимо применять своего рода санкции для того, чтобы люди, которые по роду своей деятельности могут заразиться и умереть, были защищены или дали расписку и заплатили штраф за то, что они этого не будут делать.Другого варианта выхода из этого ступора я не вижу. Количество вакцинированных оставляет желать лучшего, нам нужно максимально ускоряться, поскольку осень обещает быть нелегкой", — сказал Петров.

Он также добавил, что, по его мнению, прививки должны получить все работники социальной сферы.

"Учитывая медицинскую культуру населения, а именно ее отсутствие. Когда у нас есть распространение фейковых сообщений о том, что от Pfizer умирают, а от AstraZeneca становятся стерилизованными, все же мне кажется, что медики, учителя, правоохранители, армия должны быть вакцинированы по императивным мандатом", — заявил Петров.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, обяжут ли украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку