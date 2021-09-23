Врач-инфекционист рассказал, в каких местах украинцы заражаются коронавирусом и как снизить смертность

Медик считает, что в в первую очередь, нужно защищать группы риска и улучшить противоэпидемические мероприятия в медучреждениях.

Заразиться коронавирусом можно не только от близких родных и во время походов в гости к знакомым, подхватить инфекцию можно и в поликлинике или больнице. Поэтому именно в таких медучреждениях нужно "грамотно развернуть противоэпидемические мероприятия", чтобы не допустить инфицирования.

Такое мнение высказал врач-инфекционист Киевской клинической больницы №4 Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.

"В больницах действительно много и тяжелых "ковидных" пациентов. И поступает сейчас гораздо больше, чем летом. Люди с сердечными и эндокринными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом и подорванным здоровьем — это та основная группа, на кого следует обратить внимание. К величайшему сожалению, заражаются такие "дедушки" и "бабушки" не только при проведывании родственниками и соседями, но часто и в поликлинике, и даже в других стационарах, обычных. Вот где нужно напрячь все умение и силы, развернуть грамотно противоэпидемические меры", — считает Евгений Дубровский.

По его мнению, это важно сделать, чтобы защитить уязвимые группы риска от заражения коронавирусом в медучреждениях.

"Чтобы люди, страдающие хроническими заболеваниями, не боялись обращаться за помощью и вовремя решали свои проблемы. Неоказание своевременной помощи при хронических болезнях – самый грозный удар по организму. "Ковид" потом уже является всего лишь последней каплей", — говорит медик.

Врач считает, что защита людей из группы риска сможет уменьшить смертность от коронавируса.

"Локдауны, карантины, транспорт по пропускам и т.д., само по себе проблему не решает, потому что, в первую очередь, нужно защищать группе риска. А не просто остановить экономику и усложнять людям жизнь. Никому такие меры не помогут. Ограничения в кинотеатрах, кафе, ресторанах — это не то, что существенно снизит смертность. Целевая аудитория не та", — подытожил Евгений Дубровский.

Напомним, также медик рассказал, возможно ли подхватить коронавирус в переполненном метро в час пик.

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