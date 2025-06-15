Врач из Харькова организовала схему уклонения от мобилизации: как ее наказали

Женщину приговорили к 5 годам / © Pexels

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В Харькове заведующую женской консультации поликлиники №24 признали виновной в содействии уклонению от мобилизации. Киевский районный суд Харькова приговорил ее к пяти годам лишения свободы по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Впрочем, медика освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

Как указано, женщина помогла реализовать схему, которая должна была позволить мужчине избежать мобилизации, оформив на него фиктивное отцовство. Для этого она отыскала беременную пациентку, которая согласилась записать в графе «отец ребенка» постороннего мужчину. Ему не хватало только одного ребенка для получения статуса многодетного отца, что дает законные основания для отсрочки от призыва.

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По данным следствия, мужчина обратился с просьбой к своей матери, а она уже вышла на врача. Медик, в свою очередь, убеждала беременную, применяя психологическое давление. Женщине предлагали денежное вознаграждение и обещали помогать с содержанием ребенка.

Во время следствия заведующая женской консультации признала свою вину и заключила сделку со следствием, что стало смягчающим фактором при вынесении приговора.

Этот случай стал еще одним примером злоупотребления служебным положением на фоне полномасштабной войны, когда даже представители медицинской отрасли приобщаются к схемам уклонения от мобилизации.

Напомним, во Львове врач помогала уклонистам получать инвалидность.

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