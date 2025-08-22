ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
436
Время на прочтение
1 мин

Врач назвал самый главный симптом нового штамма коронавируса, который циркулирует в Украине

Названы главные симптомы нового штамма COVID-19. На что следует обратить внимание?

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коронавирус

Коронавирус / © ТСН.ua

В Украине активно распространяется новый штамм коронавируса Stratus. За август 14 летальных исходов из-за ковида — в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях и Киеве. Врач Тарас Жиравецкий объяснил, какие симптомы нельзя игнорировать.

Об этом он рассказал в комментарии для Times of Ukraine.

По его словам, среди симптомов нового штамма наблюдаются:

  • потеря обоняния и изменение вкусовых ощущений

  • боль в горле

  • заложенность носа

  • кашель

  • охриплость голоса

Однако есть главный симптом, который может свидетельствовать, что вы заболели новым штаммом коронавируса:

«Основной симптом, с которым обращаются — это повышение температуры. То есть, на него нужно обратить внимание в первую очередь», — добавил врач.

Напомним, в Украине распространяются два новых субварианта коронавируса — «Стратус» и «Нибсус». За прошедшую неделю зарегистрировано более трех с половиной тысяч случаев заболевания. Это втрое больше, чем за неделю до этого.

Несмотря на рост заболеваемости, Министерство здравоохранения успокаивает: текущая ситуация отвечает сезонным колебаниям и не имеет пандемического потенциала. Замминистра, главный санитарный врач Игорь Кузин, отмечает, что подобный рост фиксировался и в прошлом году в этот же период.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская призвала украинцев не лечить коронавирус препаратом озельтамивир (известный как «Тамифлю» и его аналоги).

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie