Врач назвал самый главный симптом нового штамма коронавируса, который циркулирует в Украине
Названы главные симптомы нового штамма COVID-19. На что следует обратить внимание?
В Украине активно распространяется новый штамм коронавируса Stratus. За август 14 летальных исходов из-за ковида — в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях и Киеве. Врач Тарас Жиравецкий объяснил, какие симптомы нельзя игнорировать.
Об этом он рассказал в комментарии для Times of Ukraine.
По его словам, среди симптомов нового штамма наблюдаются:
потеря обоняния и изменение вкусовых ощущений
боль в горле
заложенность носа
кашель
охриплость голоса
Однако есть главный симптом, который может свидетельствовать, что вы заболели новым штаммом коронавируса:
«Основной симптом, с которым обращаются — это повышение температуры. То есть, на него нужно обратить внимание в первую очередь», — добавил врач.
Напомним, в Украине распространяются два новых субварианта коронавируса — «Стратус» и «Нибсус». За прошедшую неделю зарегистрировано более трех с половиной тысяч случаев заболевания. Это втрое больше, чем за неделю до этого.
Несмотря на рост заболеваемости, Министерство здравоохранения успокаивает: текущая ситуация отвечает сезонным колебаниям и не имеет пандемического потенциала. Замминистра, главный санитарный врач Игорь Кузин, отмечает, что подобный рост фиксировался и в прошлом году в этот же период.
Врач-инфекционист Ольга Голубовская призвала украинцев не лечить коронавирус препаратом озельтамивир (известный как «Тамифлю» и его аналоги).