Врач назвал симптомы "Дельта", которые отличают его от предыдущих штаммов COVID-19

У пациентов, больных "Дельта", фиксируют симптомы, которые ранее не фиксировали.

В Украине все чаще фиксируют случаи нового штамма коронавируса "Дельта". Он более производительный чем предыдущие штаммы, поскольку имеет большую заразность от одного больного.

Каковы его симптомы и чем отличается штамм "Дельта" от предыдущих, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Виктор Петров в эфире канала LIVE.

"К нам очень часто обращаются люди не только с высокой температурой, лихорадкой, но и по поводу желудочно-кишечных проявлений, чего мы раньше не наблюдали. Человек жалуется на рвоту, тошноту, диарею и т.д", — рассказывает врач.

По его словам, у больного сейчас поражаются не только органы обоняния — некоторые инфицированные жалуются на ухудшение слуха и ощущение боли на коже, чего не было во время COVID раньше.

Также врач добавил, что количество больных "Дельта" в Украине растет.

"Я вам скажу по своим приемам. Если на прошлой неделе у меня был один единственный случай за всю неделю, то в этот понедельник было уже три, во вторник — два, то есть это количество растет, и она будет расти проградиентного", — прогнозирует Виктор Петров.

Напомним, что индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили уже и в Днепропетровской области. Известно о трех человек, которые подхватили опасную мутацию.

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