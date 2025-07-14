Врач назвала среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине: статистика впечатляет

Врач назвала среднюю продолжительность жизни мужчин / © www.freepik.com/free-photo

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Продолжительность жизни мужчин в Украине составляет в среднем 67 лет, что фактически лишает их возможности воспользоваться пенсией, за которую они платили налоги.

Об этом заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире «Вечер.LIVE» .

Также она подчеркнула, что этот показатель является одним из самых низких в Европе.

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«И, если продолжительность жизни сегодня для мужчин составляет 67 лет, а для женщин – 76-77. Женщины живут в Украине на 10 лет больше. И все приезжающие иностранные делегации говорят об увеличении пенсионного возраста в Украине. Я им задаю прямой вопрос: "Вы знаете, сколько у нас продолжительность жизни мужчин?", - отметила врач.

Богомолец подчеркнула, что уменьшить смертность реально без миллиардных расходов. Для этого необходимо изменить пищевые привычки населения, в частности, уменьшить потребление соли, а также усилить контроль за артериальным давлением, обеспечить правильную диагностику и своевременное лечение инфарктов и инсультов. По ее словам, такие меры позволят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, по меньшей мере, вдвое.

«Соль является основным провокатором гипертонии. А гипертония провоцирует инфаркты и инсульты, и это на первом месте сегодня от смертности. Культура потребления соли, уменьшение содержания соли в промышленном производстве (чтобы те компании, которые производят колбасу, даже хлеб) — туда нужно меньше класть соли», — объяснила Ольга Богомолец.

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