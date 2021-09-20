Врач подробно объяснила, почему нужно вакцинироваться против COVID-19 после перенесенной болезни

Врач подробно объяснила, почему нужно вакцинироваться против COVID-19 после перенесенной болезни

Сейчас в мире не хватает научных исследований, которые могли бы сравнить, сколько хранятся антитела у тех, кто переболел, и тех, кто получил прививку.

У людей после перенесенного коронавируса и сделанной прививки развивается более сильный иммунитет, который защитит от нового потенциального заражения.

Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П. Л. Шупика Татьяна Бондаренко в блиц-интервью OBOZREVATEL.

Она уточнила, что "антитела впоследствии выводятся" и те, кто переболел, все равно прививаются. По ее словам, вакцинация в любом случае дает дополнительные антитела.

"Сказать о "пуленепробиваемом" иммунитете у тех, кто переболел, а затем привился, я не могу. Но можно говорить о среднестатистических защитных свойствах ... Я предполагаю, что такие люди (которые переболели, а потом вакцинировались против коронавируса. — Ред. ) могут иметь лучший иммунную защиту", — отметила специалист.

Она объяснила, что из-за новизны вируса в мире не хватает научных исследований, которые могли бы точно сказать, сколько времени и на каком уровне сохраняются антитела против коронавируса у тех, кто переболел, и тех, кто получил прививку.

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"Я думаю, что люди, которые переболели диким вирусом, а не вакцинным штаммом, имеют некие антитела. Сколько они сохраняются и каков их защитный титр, мы не знаем. Защищают ли антитела, которые остались после болезни, через год или два – мы не знаем. Такой информации у нас нет. Необходимо больше времени для специальных исследований", — сказала Бондаренко.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98.1%.

Также в Минздраве рассказали, что заболеть повторно коронавирусом после выздоровления риск через 3-5 месяцев. Впрочем, случаи повторного инфицирования с интервалом в 1,5 месяца.

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