Врач рассказал, можно ли делать прививки от коронавируса разными вакцинами

Каждая вакцина безопасна и прошла соответствующие исследования, говорят врачи.

Сейчас часть украинцев уже сделала прививку против коронавируса, которых для полного эффекта и получения паспорта вакцинации должно быть две. Некоторые граждане имеют одну прививку и ждут вторую, чтобы сделать ее той вакциной, которой прививались первый раз. Другие чувствовали себя нехорошо после первой дозы, поэтому размышляют, не изменить производителя вакцины в следующий раз.

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Можно ли миксовать вакцины, если, например, после Moderna были сильно выраженные реакции, можно ревакцинации через полгода вакцинироваться другим препаратом, рассказал врач-реаниматолог израильского медицинского центра "Рамат Авив" Борис Брыль в интервью ТСН.ua.

По его словам, на сегодняшний день четких доказательных исследований, можно ли миксовать вакцины нет. Но то, что каждая вакцина безопасна и прошла соответствующие исследования — это факт.

"Что такое побочные эффекты от вакцины? Температура, ломает и т.д. — это не побочные эффекты. Не нужно забывать, что это стандартный момент метаболизма и реакция на выработку антител. Не бывает выработки чего без выделения энергии, выделение энергии — это температура. Реакция и, которую мы видим у человека — это норма. Если у вас была такая реакция на вакцину Moderna, это не значит, что в следующий раз она будет такая же. Moderna из всех существующих вакцин показала лучший результат. На сегодняшний день в США разрешена вакцинация половиной дозы Moderna, потому что она тоже дает достаточно хороший эффект", — рассказал Борис Брыль.

Он добавил, что различные вакцины дают разное количество антител.

"У нас нет данных, чтобы увидеть, надо ревакцинироваться или нет. Никто не знает какой уровень антител нейтрализующий. Можно уколоть в одну руку Pfizer, в другую — Moderna, а в живот AstroZeneca, и ничего человеку не будет", — говорит Борис Брыль.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, какую вакцину лучше использовать тем, кто перенес инсульт и можно ли вообще вакцинироваться от COVID-19 такому человеку,

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