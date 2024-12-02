Врач рассказал о состоянии детей после смертельного ДТП в Днепре

Состояние девушек, травмированных в ДТП на Набережной Заводской в Днепре вечером 1 декабря, тяжелое, они находятся в реанимации. У старшей, 13-летней девочки сохраняется угроза жизни. 11-летний ребенок более стабильный: у него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей и тяжелый перелом правого бедра.

Об этом врачи сообщили корреспондентам "Общественного".

"Сейчас старшая девочка крайне тяжелая, угроза жизни еще сохраняется. У ребенка тяжелая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, тупая травма грудной клетки, ушиб обоих легких, множественные переломы ребер и разрыв легких", — сообщил заведующий отделением интенсивной терапии Сергей Егоров.

Также у девочки есть разрыв селезенки и тяжелый перелом правого бедра.

По словам врача, младший ребенок более стабилен, при сознании.

"Немножко подавленная, однако, отвечает на вопрос. Младшую ожидает еще дальнейшее лечение, которое будет продолжительным, в частности, оперативное вмешательство по поводу перелома бедра и длительная реабилитация. То есть эти дети в нашей больнице надолго", — добавил медик.

Что известно о ДТП в Днепре

Как стало известно полиции, 1 декабря в Днепре водитель легковушки BMW у остановки общественного транспорта "Детский комбинат" столкнулся с автомобилем Ford, совершавшим маневр разворота.

В результате ДТП на месте происшествия погиб 10-летний ребенок, находившийся в автомобиле Ford. Водитель этого авто и еще три пассажира, среди которых двое малолетних детей — травмированы. Их госпитализировали. Водителя BMW задержали.

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Также есть информация, что водитель, совершивший смертельное ДТП в Днепре, — 19-летний Валерий Олещенко. Ему теперь грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права водить автомобиль на срок до трех лет.

Следователи просят избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Известно, что в автомобиле во время ДТП находились два парня: 17-летний Арсений Бессонов и 19-летний Валерий Олещенко. По официальным материалам дела от Нацполиции, за рулем в момент ДТП находился именно Валерий Олещенко.

О ДТП в Днепре уже высказался заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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