Врачам на оккупированных территориях запретили пользоваться соцсетями

Российские захватчики несут значительные потери на Мелитопольском направлении, пытаясь наступать вблизи Роботиного. В связи с этим гражданские больницы оккупированных территорий Запорожья переполнены военными РФ.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что российские спецслужбы опасаются утечки информации об актуальном положении дел и вводят ряд новых ограничений.

Так, на этой неделе гражданскому персоналу больниц было подписано распоряжение о запрете использования такого рода сервисов: YouTube, Facebook, Instagram и VPN.

За нарушение таких ограничений угрожают увольнением и привлечением к ответственности непосредственного руководителя.

"Еще одна причина такого запрета — максимально выделить персонал из независимого от оккупантов информационного пространства. Оккупационные администрации видят значительную угрозу своему существованию в условиях отсутствия тотального контроля над тем из каких источников населения на данной территории получает информацию", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитополе оккупанты провели мероприятие, на котором отметили лучших коллаборантов, получивших любители РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики продолжают этнические чистки на оккупированных территориях.

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