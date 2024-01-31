Врачам на оккупированных территориях запретили пользоваться соцсетями

Российские спецслужбы опасаются утечки информации о больших потерях окупантов.
Российские захватчики несут значительные потери на Мелитопольском направлении, пытаясь наступать вблизи Роботиного. В связи с этим гражданские больницы оккупированных территорий Запорожья переполнены военными РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В сообщении указывается, что российские спецслужбы опасаются утечки информации об актуальном положении дел и вводят ряд новых ограничений.
Так, на этой неделе гражданскому персоналу больниц было подписано распоряжение о запрете использования такого рода сервисов: YouTube, Facebook, Instagram и VPN.
За нарушение таких ограничений угрожают увольнением и привлечением к ответственности непосредственного руководителя.
"Еще одна причина такого запрета — максимально выделить персонал из независимого от оккупантов информационного пространства. Оккупационные администрации видят значительную угрозу своему существованию в условиях отсутствия тотального контроля над тем из каких источников населения на данной территории получает информацию", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитополе оккупанты провели мероприятие, на котором отметили лучших коллаборантов, получивших любители РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики продолжают этнические чистки на оккупированных территориях.
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