"Врачи без границ" назвали гуманитарную ситуацию в Мариуполе катастрофической

Тысячи людей в городе оказались отрезанными от мира из-за действий оккупантов.

Международная организация "Врачи без границ" подтвердила, что гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая.

Среди основных проблем: у жителей нет доступа к питьевой воде, в городе заканчиваются продукты, нет электричества и энергоснабжения.

Как сообщает организация, их представитель в Украине следит за ситуацией. Нет воды, электричества и отопления. Интернет и телефонные услуги отключены. Больницы, супермаркеты и жилые дома получили серьезные повреждения.

В город невозможно ввести какую-либо помощь. Представитель организации говорит, что людей в Мариуполе заставляют выживать с помощью снега.

"Это принцип человечности – позволять людям сбежать, когда бурлит война. Гражданское население, попавшее в конфликт, должно быть защищено", – заявил Лаурен Лигозат.

Также в организации отмечают, что людям непросто покинуть Мариуполь и потому, что это их дом. Здесь живут их друзья и семья. Они знают, что такое война с 2014 года и понимают, что могут сюда больше не вернуться.

Напомним, защитники Украины уничтожили 30 кафиров и 9 единиц вражеской техники.

На Мариупольском направлении, украинские защитники осуществили контратаку и уничтожили 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра и около тридцати российских оккупантов. Двое захватчиков попали в плен.