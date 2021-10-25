Врачи четыре дня боролись за жизнь ребенка: в Полтавской области умер 12-летний мальчик

Врачи четыре дня боролись за жизнь ребенка: в Полтавской области умер 12-летний мальчик

Полиция открыла производство по статье об умышленном убийстве.

В поселке Козельщина Полтавской области 12-летний парень получил ожоги. Через четыре дня ребенок умер в реанимации.

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Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

По данным следствия, 12-летнего мальчика 20 октября госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. У ребенка диагностировали многочисленные ожоги, которые по предварительным данным, он получил на кухне. Медики четыре дня боролись за жизнь ребенка, однако 24 октября мальчик умер.

В полиции открыли производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается следствие.

Напомним, в Одесской области водитель насмерть сбил ребенка.

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