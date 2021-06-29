Врачи давали 1% в жизнь: 62-летний прикарпатец выздоровел с 95% поражением легких и инсультом

Дочь уже несколько раз прощалась с больным отцом, у которого в реанимации еще и к COVID-19 добавился инсульт.

62-летний Владимир Литвиняк из Ивано-Франковской области три месяца боролся с коронавирусом. У мужчины было 95% поражения легких, он 48 дней провел в реанимации, 37 из них на аппарате ИВЛ. С ним уже несколько раз прощалась дочь Наталья.

Но несмотря на то, что медики давали лишь 1% в жизнь, Владимиру все же удалось победить недуг. Дочь уверяет — чудо, а врачи говорят — рекордсмен, информирует РАИ.

"Он поступил к нам в крайне тяжелом состоянии, самостоятельно он дышать не мог, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На нем находился 37 дней. Самостоятельного эффективного дыхания не было", — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Юрий Манивчук.

К COVID-19 добавились осложнения. У Владимира прямо в реанимации произошел инсульт. Сейчас он заново учится ходить и говорить.

"Состояние больного в динамике с улучшением, он уже не кислородозависимый, дома периодически находится на оксигенотерапии, но сатурацию имеет. Ему предстоит долгий реабилитационный период", — отметил врач.

Напомним, британец болел COVID-19 более 10 месяцев. Болезнь разрушила ему легкие, а его жена уже пять раз начинала готовить похороны, но, к счастью, мужчине таки удалось выздороветь.

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