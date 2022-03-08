Врачи-хирурги «Охматдета» в Киеве провели сложную операцию девочке, сердце которой билось снаружи

Врачи-хирурги «Охматдета» в Киеве провели сложную операцию девочке, сердце которой билось снаружи

В киевском "Охматдете" спасли девочку с открытым сердцем.

Несмотря на войну в Украине, между воздушными тревогами врачам-хирургам столичного "Охматдета" удалось провести сложную операцию девочке, сердце которой билось снаружи.

Об этом рассказали в спецвыпуске ТСН.

Теперь маленькая пациентка чувствует себя хорошо, ее грудная клетка уже закрыта и она может дышать самостоятельно. Угрозы для жизни нет.

По прогнозам врачей, если реабилитация пройдет по плану, через несколько недель мама сможет забрать девочку.

"Дышит самостоятельно. Хорошо то, что у нее положительная динамика. Возможно, через неделю нам удастся отдать ее маме и переправить в более безопасное место", — сообщили медики.

В Минздраве поблагодарили врачей-героев, которые проводят подобные операции во время войны.

Напомним, в здании больницы повреждены окна и двери.

В Киеве над детской больницей "Охматдет" украинские ПВО сбили крылатую ракету.