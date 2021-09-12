"Врачи и полиция и без того внятно не пишут": пользователи соцсетей отреагировали на предложение Данилова перейти на латиницу

"Врачи и полиция и без того внятно не пишут": пользователи соцсетей отреагировали на предложение Данилова перейти на латиницу

Украинцы очень неоднозначно отнеслись к такой инициативе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Также, по его мнению, еще с садика дети должны изучать английский язык. Об этом он заявил в беседе с "Радио Свобода".

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Ведь, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть", — сказал Данилов.

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В то же время, в начале года глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская прогнозировала, что Украина не будет переводить государственный язык на латинский алфавит.

"Если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры", — подчеркнула Демская.

Высказывания Секретаря СНБО об отказе от кириллицы и переходе на латиницу вызвали волну обсуждений в соцсетях. Украинцы очень неоднозначно отнеслись к такой инициативе.

Приводим некоторые комментарии пользователей соцсетей, среди которых большинство отрицательных:

"Сначала в садиках и школах надо выучить украинский язык"

"Бедная несчастная речь. Ее убивают. Кому это выгодно?"

"Можно сделать еще проще: сразу перейти на польский"

"Я не хочу! Там кучу звуков надо показывать двумя буквами. Врачи и полиция и так внятно не пишут!"

"Правильно говорит! Надо учить то, чего не знаешь!"

"Украинцы ищут короткого пути в Европу. Но он точно должен быть не через язык"

"Ну, те кто имел черно-белые мобильные телефоны очень хорошо умеют pysaty ukrainskoju mowoju latynskimy literamy"

"Эти люди действительно хотят лучшего для страны, или они над ней издеваются? В стране, где 80% населения говорит на суржике и считают это украинским языком, будут еще на другой алфавит переходить? Вот это будет цирк..."

"Перейти на латиницу и всей страной дернуть в протестантство!"

"А что не так? Я поддерживаю господина Данилова! Маленькие детки быстро будут запоминать второй язык, английский. Вот только надо хорошую методику преподавания, игровой метод. А по латинице, так разве это сложно? Одним словом, Украина — европейская страна, образованная страна, с умными людьми: "і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь".

Отметим, что сейчас среди славянских стран кириллицей пользуются Украина, Беларусь, Россия, Македония, Черногория, Сербия и Босния и Герцеговина.

Напомним, в 2018 году тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин предлагал обсудить возможное введение в Украине латиницы наряду с кириллическим алфавитом. Тогда это вызвало противоречивые отзывы.

В октябре 2017 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе на латиницу. Был объявлен график перевода алфавита на латиницу в течение 2017-2018 годов.

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