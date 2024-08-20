Врачи из разных областей оказались частью коррупционной сети: чем они занимались

Клиентам выдавали поддельные заключения об инвалидности, подписанные главой МСЭК, без фактического участия военнообязанных в медкомиссии.

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную главой медико-социальной экспертной комиссии по Бахмуту. Вместе с врачами из нескольких областей она действовала в сговоре. После начала полномасштабного вторжения комиссия была полностью "эвакуирована" в Полтаву.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Полтавской области.

Согласно данным следствия, подозреваемая организовала продажу фальшивых медицинских документов, подтверждающих непригодность военной службы из-за состояния здоровья. Такие документы разрешали получить отсрочку от призыва.

Управление СБ Украины в Полтавской области

Управление СБ Украины в Полтавской области

Клиентам выдавали фальшивые заключения об инвалидности, подписанные главой МСЭК, без фактического участия военнообязанных в медицинской комиссии. Среди покупателей были жители Полтавской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областей, а также выехавшие с временно оккупированных территорий люди. Стоимость таких документов достигала 200 тысяч гривен за одного человека.

Напомним, Кабинет Министров утвердил постановление, согласно которому справка о пригодности военнообязанного к службе имеет срок действия один год.

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