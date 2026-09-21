«Врачи не смогли спасти»: на Николаевщине из-за вражеского удара погиб 3-летний мальчик

Российский удар по Николаевщине: погиб трехлетний мальчик / © Facebook/Антон Геращенко

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Сегодня, 21 сентября, российские войска атаковали Вознесенский район на Николаевщине. В результате удара погиб трехлетний мальчик.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

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«Сегодня днем во время воздушной атаки врага в Вознесенском районе смертельное ранение получил трехлетний находившийся на улице мальчик. К сожалению, несмотря на усилия медиков, спасти мальчика не удалось. Искренние соболезнования родным и близким ребенка», — сообщил он.

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Ранее на Фастовщине в результате атаки РФ погибли мама и двое маленьких детей.

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