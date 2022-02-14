Врачи не советуют пить кофе тем, кто переболел "Омикроном": в чем причина и чем заменить

Врачи не советуют пить кофе тем, кто переболел "Омикроном": в чем причина и чем заменить

Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертывания крови.

Врачи не советуют употреблять кофеин тем, кто переболел "Омикроном". А все потому, что COVID-19 снижает уровень АТФ – аденозинтрифосфорной кислоты, играющей важную роль в обмене энергии и веществ в организме.

Об этом сообщается на канале Коронавирус_инфо в Telegram.

"Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертывания крови. Он также снижает в крови уровень калия, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы", — говорится в сообщении.

Поскольку один из постковидных симптомов "Омикрона" — сонливость и снижение работоспособности, специалисты советуют заменить кофе некрепким зеленым или белым чаем.

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