Врачи не советуют пить кофе тем, кто переболел "Омикроном": в чем причина и чем заменить

Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертывания крови.
Врачи не советуют употреблять кофеин тем, кто переболел "Омикроном". А все потому, что COVID-19 снижает уровень АТФ – аденозинтрифосфорной кислоты, играющей важную роль в обмене энергии и веществ в организме.
Об этом сообщается на канале Коронавирус_инфо в Telegram.
"Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертывания крови. Он также снижает в крови уровень калия, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы", — говорится в сообщении.
Поскольку один из постковидных симптомов "Омикрона" — сонливость и снижение работоспособности, специалисты советуют заменить кофе некрепким зеленым или белым чаем.
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