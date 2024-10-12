Врачи организовали "семейный бизнес" на уклонистах: в Одессе будут судить отца и сына

Следователи вместе с полицейскими разоблачили двух врачей Одесской психиатрической больницы, создавших прибыльный "бизнес" на уклонистах. Следствие завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Обвиняемыми по делу проходят 44-летний заведующий одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летний отец, работавший в том же отделении врачом-ординатором. Отца и сына обвиняют в том, что они за взятки "диагностировали" у военнообязанных мужчин разные психические заболевания.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что сын и отец наладили "бизнес" на мужчинах, которые по возрасту подлежат мобилизации, но не желают служить в армии. Родственники за денежное вознаграждение выдавали "клиентам" врачебные заключения о психических заболеваниях для избежания призыва на военную службу, а также справки о стационарном лечении в психбольнице для предъявления работникам ТЦК", – рассказали в полиции.

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" во время получения от очередного "пациента" 1000 долларов за справку о стационарном лечении и рецепт на лекарства от психических расстройств. Также участники сделки договорились, что после "лечения в стационаре" клиент получит заключение о психическом заболевании, которым он якобы страдает, что будет стоить ему еще 3000 долларов.

Полицейские задержали обоих врачей в процессуальном порядке. В ходе обысков в их рабочих кабинетах и по месту жительства следователи изъяли деньги и другие доказательства неправомерной деятельности.

Фигурантам суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 241 тыс. 920 грн, которым они воспользовались. В то же время, по ходатайству прокуратуры, суд отстранил обвиняемых от работы в больнице.

За совершенные преступления (с ч. 3 ст. 368 УК) медикам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, стали известны новые потрясающие подробности обысков у руководителя Хмельницкой МСЭК. В доме нашли 5 млн 244 тыс. долл., 300 тыс. евро и более 5 млн грн. Пачки денег были даже рядом с туалетной бумагой.

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