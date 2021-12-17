Врачи рассказали, кому можно и кому категорически запрещено есть бананы

Врачи рассказали, кому можно и кому категорически запрещено есть бананы

Как оказалось, такие популярные фрукты как бананы можно есть далеко не всем. В их составе большое количество сахара, углеводов и калия. Даже если вы думаете, что знаете все о бананах, стоит прочесть этот материал ТСН.ua.

Чем полезны бананы

Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал этот экзотический фрукт. Даже младенцам рекомендуется добавлять в рацион бананы. Польза их в особом составе. Здесь ведь можно найти и калий, и магний, а также антиоксиданты. Считается, что они помогают улучшить пищеварение, укрепить сердечно-сосудистую систему, потерять лишний вес. Бананы – источник витаминов: группа В, А, D, С и Е.

А вот достаточно интересные факты о бананах: оказывается ежедневное употребление этих фруктов значительно снижает риск возникновения астмы и рака. Бананы используют от кашля. А еще они очень питательны, поэтому прекрасно подходят в качестве перекуса.

Но, как выяснилось, медики к бананам относятся скептически. Ведь их употребление имеет свои противопоказания и в некоторых случаях может нанести человеческому организму серьезный вред.

Кому нельзя есть бананы по мнению медиков

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Последние научные исследования показали, что эти экзотические фрукты сгущают кровь. Также бананы противопоказаны в других случаях:

заболевания почек – бананы сильно влияют на работу почек, а потому их употребление следует ограничить;

при сердечных недугах, в том числе ишемической болезнью сердца – этот фрукт положительно влияет на работу сердца только здорового человека;

при тромбофлебите – фрукт выводит из организма жидкость, что может стать причиной закупорки сосудов;

людям, страдающим болезнями желчного пузыря и печени — вещества в составе бананов замедляют отток желчи;

при ожирении – это очень калорийный продукт.

Можно ли есть бананы при гастрите? / Pexels

Можно ли есть бананы при проблемах с желудочно-кишечным трактом

Этот фрукт может спровоцировать скопление в желудочно-кишечном тракте газов, что приводит к его длительному перевариванию. Если у вас повышенная чувствительность желудка или есть другие проблемы, употребление бананов следует ограничить. Также рекомендуется посоветоваться с семейным врачом или целесообразно добавлять их в свой рацион.

Многих интересует, можно ли есть бананы при гастрите. Здесь все зависит от вида заболевания. Если это хронический гастрит и вам нужно придерживаться диеты, следует добавить фрукт в свой ежедневный рацион. Польза бананов здесь ясна: они обладают антисептическим и обволакивающим действием, способствуют восстановлению стенок желудка, а также помогают уменьшить раздражительность. Такое состояние часто возникает у больных, придерживающихся определенных диет.

А вот бананы при остром гастрите противопоказаны без предварительной консультации у гастроэнтеролога. При острой форме у больных возникают сильные болевые ощущения, диарея, рвота, головокружение. Поэтому при таком состоянии рекомендуется низкокалорийная диета несколько дней. При этом бананы в нее ни в коем случае не входят.

Можно ли есть бананы при диарее

Можно ли есть бананы при диарее? / pixabay.com

В первые часы поноса следует воздерживаться от употребления любой пищи, а когда симптомы улучшатся, можно есть небольшими порциями. И тут у многих возникает вопрос: можно ли есть бананы при диарее? Да! Потому что они являются одним из немногих фруктов, в составе которых много калия. Именно этот микроэлемент быстро вымывается из организма при поносе, что чревато аритмией, обезвоживанием и другими проблемами.

Можно ли есть бананы при беременности

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Бананы — источник витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья будущей мамы и ее малыша. В частности:

B6 – еще в зародыше принимает участие в формировании кровеносной системы, снимает симптомы токсикоза;

B9 очень важен на ранних сроках беременности, ведь отвечает за процессы формирования нервной системы;

С – стимулирует иммунитет, защищает от вирусов и патогенных бактерий, снижает у беременных проявления варикоза;

калий – помогает нормализовать давление, снизить судороги, поддержать нормальную работу сердца;

магний – дефицит этого микроэлемента может привести к выкидышу.

Однако следует помнить о некоторых правилах употребления бананов во время беременности. К примеру, ежедневно рекомендуется есть не более 2-3 штук, а также не употреблять их до основного приема пищи, так как они могут спровоцировать диарею и метеоризм.

Можно ли есть бананы кормящей маме

Можна ли есть бананы кормящей матери? / pixabay.com

Так как малыш получает с грудным молоком все вещества, которые попадают в организм матери с питанием, нужно достаточно осторожно выбирать свой рацион. Это правило касается и бананов при кормлении грудью. Ведь реакция ребенка на них может быть разной: аллергия, кишечные колики. Поэтому вводить их нужно очень осторожно и маленькими порциями.

На вопрос, можно ли бананы кормящей маме, педиатры более склонны добавлять их в рацион. Аллергия на этот фрукт встречается редко, зато в составе есть немало полезных веществ, микроэлементов и витаминов.

Можно ли есть бананы при сахарном диабете

Врачи рекомендуют избегать употребления банан в большом количестве, так как этот фрукт содержит немалое количество углеводов. Именно они нежелательны для организма при диабете. Однако и полностью исключать их из рациона не следует. Ведь они богаты и полезными микроэлементами и веществами. Если вы хотите есть бананы при сахарном диабете, следует помнить важное правило: употреблять можно только их умеренное количество. И не забывать, что в одном среднем банане – 30 г углеводов.

Можно ли есть бананы при отравлении

На первом этапе после отравления врачи рекомендуют полностью отказаться от еды. Разрешается пить только воду. Но когда человек чувствует себя лучше, банан не только можно, но стоит добавить в свой рацион. Этот экзотический фрукт легко усваивается, а также помогает восполнить запасы потерянных после отравления витаминов и микроэлементов.

Можно ли есть банан при отравлении? / pixabay.com

Можно ли есть банан после вырезания аппендицита

В первые три дня после вырезания аппендицита следует придерживаться достаточно серьезной диеты. Рекомендуется пить много воды, травяных чаев, свежих соков. Можно добавить в рацион протертую и жидкую пищу, которая быстро усваивается. С 4 дня врачи позволяют добавлять фрукты, среди которых бананы занимают особое место.

Можно ли есть бананы на ночь

Легкий перекус в виде банана – отличная возможность избавиться от желания вставать ночью в холодильник. Это актуально для тех людей, которые могут переедать из-за ночного голода. Впоследствии привычка перекусывать бананами на ночь может помочь потерять лишний вес.