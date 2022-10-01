Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате ракетного удара по Днепру

Вечером 29 сентября российские войска ударили по Днепру двумя ракетами, одна из которых попала в жилищный квартал и на транспортном предприятии.

В результате российского удара по Днепру ранения получили несколько человек. Состояние двух раненых в результате ракетного удара стабильное.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Днепропетровской областной администрации.

Отмечается, что у одного из пациентов есть положительная динамика. Другого прооперировали, он находится в реанимации. Его состояние также стабильное.

Как сообщалось, в результате российского ракетного удара "Искандерами" по Днепру в ночь на 30 сентября погиб один человек, еще пять — ранены. Ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, нанесенного ударом, сгорели 52 автобуса, еще 98 пострадали.

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