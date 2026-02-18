Врачи случайно сломали ребенку здоровую руку: подробности скандала в Днепре

Игрушка / © pixabay.com

В Днепре двум врачам детской больницы сообщили о подозрении после того, как они во время операции случайно прооперировали не травмированную, а здоровую руку восьмилетнего мальчика.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура в Telegram.

В сентябре 2022 года мать мальчика обратилась в больницу с ребенком, у которого по результатам рентгена был перелом правого предплечья. Врач наложил гипс и назначил повторный осмотр через месяц. На следующем приеме врачи сообщили, что перелом, якобы, срастается неправильно, и рекомендовали операцию. 1 ноября 2022 года двое травматологов-хирургов провели хирургическое вмешательство — но на здоровой руке ребенка.

После операции мать заметила ошибку и сразу перевела мальчика в другую больницу, где ему оказали необходимую помощь и начали реабилитацию.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что никаких медицинских показаний для операции не было. Из-за халатности врачей ребенок получил средние телесные повреждения.

