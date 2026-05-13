Врачи совершили чудо: 9-месячной девочке спасли ножку после удара по Кривому Рогу

После атаки на дом в Кривом Роге 12 мая 9-месячная девочка находится в тяжелом состоянии, однако медикам удалось спасти ребенку ногу. Сейчас младенца готовят к госпитализации в Днепре.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он проинформировал о последствиях вчерашнего удара по жилому дому.

"В больнице в тяжелом состоянии остается 9-месячная девочка — с Божьей помощью и благодаря профессионализму наших врачей ногу ей удалось спасти, для дальнейшего лечения она будет направлена в Днепр», — говорится в заявлении Вилкула.

Вместе с ребенком в медучреждении находится и его 23-летняя мать, состояние которой врачи оценивают как средней тяжести. Еще трем женщинам в возрасте 45, 56 и 74 года медицинскую помощь оказали на месте.

В результате атаки повреждения получили не только частные дома, но и две пятиэтажки и один девятиэтажный дом. Из-за повреждения газопровода без газоснабжения остались 34 дома.

Сейчас продолжаются восстановительные работы и ликвидация последствий удара. Жителям поврежденных домов пообещали оказать помощь от города.

Напомним, 12 мая в Кривом Роге российский «Шахед» попал в жилой дом, унеся жизни 43-летнего мужчины и 65-летней женщины. Тяжелые ранения получил 9-месячный ребенок: сообщалось, что в результате удара ему оторвало ножку.

В ночь на 13 мая РФ атаковала Полтавскую громаду беспилотниками, в результате чего зафиксировано попадание в электроподстанцию. Из-за обстрела более 6500 потребителей остались без света, также возникли перебои с водоснабжением. Взрывной волной повреждены окна в жилых домах.

Утром оккупанты почти 30 раз атаковали три района Днепропетровщины, в результате чего погибли восемь человек и 11 получили ранения. На Никопольщине повреждены инфраструктура, дома и авто. В Синельниковском районе враг изуродовал более 20 домов. В Кривом Роге под удар попали предприятие, газопровод и инфраструктура.

