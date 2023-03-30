Врачи спасли 43-летнего мужчину: в Одессе впервые сделали трансплантацию сердца (видео)

Несмотря на то, что в Одессе раньше не проводили подобные операции, трансплантация завершилась успешно.

В Одесской городской больнице №10 бригада врачей из Института Сердца Минздрава Украины во главе с кардиохирургом Борисом Тодуровым провела трансплантацию сердца.

Об этом информирует пресс-служба Одесской городской администрации.

"Это очень сложная операция, для которой нужны опытные специалисты высочайшего уровня, специально оборудованная операционная с аппаратом искусственного кровообращения, а также быстрый подбор реципиента. Для проведения основного этапа операции у кардиохирурга есть не более четырех часов", — говорится в сообщении.

В Одессе раньше никогда не делали подобные операции, но трансплантация завершилась успешно. Донорское сердце получил 43-летний мужчина. Одесскую больницу добавили в единую государственную информационную систему трансплантации.

Ранее мы сообщали, что в Житомире впервые провели трансплантацию сердца. Врачи Института сердца спасли молодую девушку с редкой группой крови.

Согласие на посмертное донорство: В Украине выросло количество трансплантаций