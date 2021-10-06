"Врачи волновались, поместится ли сердце мужчины в груди девочки": 37-летний винничанин стал донором для детей

Его сердце, почки и печень спасли жизнь четырем юным пациентам.

В результате несчастного случая 37-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. Она оказалась несовместимой с жизнью, и вскоре врачи констатировали смерть мозга. А родные согласились на то, чтобы его органы спасли других пациентов.

Об этом пишет 33kanal.com.

"В понедельник, в 18.00, мы констатировали смерть мозга этого пациента. Я связался с Киевом, там есть специальный центр, который координирует вопросы трансплантации органов. Внес в электронную систему необходимые данные о доноре. Передали анализы крови в Киев для того, чтобы проверить совместимость между донором и реципиентами", — рассказывает заведующий реанимационным отделением и трансплантолог-координатор Олег Юрьевич Бороденко.

Для извлечения сердца приехал директор Института сердца Борис Тодуров со своими анестезиологами и ассистентами. Для извлечения почек — два уролога с "Охматдета" и бригада из клиники "Оберег" за печенью.

"Я с ними (родными погибшего — ред.) общался. Объяснил жене и сестре, что травма несовместима с жизнью. Мужчина ремонтировал машину, одна деталь отлетела, кажется, от двигателя, и через орбиту глаза попала в мозг. Его привезли к нам с пятницы на субботу. Он еще был с элементами сознания. В субботу — в коме, в воскресенье — в глубокой коме, перестал самостоятельно дышать, но еще были признаки мозговой активности. А в понедельник уже констатировали смерть головного мозга. Вместе с женой был родственник-анестезиолог. Он помог убедить, что действительно шансов выжить у больного нет. А если согласятся на донорство, то сердце любимого человека будет жить в другом теле. Мы тогда еще не знали, что это будет ребенок. Рассматривались два варианта — взрослый человек и маленькая девочка, в зависимости от того, подойдет ли сердце взрослого для ребенка", — пояснил Тодуров.

О реципиентах винницкого донора стало известно позже. Борис Тодуров на своей странице в Facebook сообщил, что долго искали донора сердца для 12-летней Маргариты — самого маленького ребенка, которому в Украине делали трансплантацию сердца. Поэтому врачи волновались, поместится ли сердце взрослого мужчины в маленькой груди девочки. Но орган 37-летнего винничанина оказался соответствующего размера для организма ребенка.

Донорское сердце транспортировали вертолетом Нацполиции, поскольку "пригодным" орган остается до 4 часов. Маргарита первой получила донорский орган.

Впоследствии почки винницкого донора пересадили двум детям — 14 и 17 лет, которые находились в киевском "Охматдете", а печень — 17-летней пациентке клиники "Обериг", которая месяц находилась в критическом состоянии в реанимации.

Ранее стало известно, что во Львовской больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине пересадили сердце ребенку - 13-летнему Максиму Давидюк из села Зарудчи Любешовской общины. Донором для него стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта.

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