Враг 14 раз обстрелял Сумщину: зафиксировано 139 взрывов, есть раненый

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 1 мая 2023 года.

В течение дня россияне совершили 14 обстрелов пограничных громад.

Об этом пишет Сумская ОВА.

Зафиксировано 139 взрывов. Обстрелы подверглись населенным пунктам Белопольского, Юнаковского Сумского района, Шалыгинского, Середино-Будского Шосткинского района территориальных громад.

Белопольская громада: враг по территории общины избивал из минометов – 40 взрывов.

Также были произведены обстрелы из ствольной артиллерии – 5 взрывов и из АГС – 75 выстрелов.

Шалыгинская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был обстрел из АГС – 3 взрыва.

Юношеская громада: был минометный обстрел – 4 взрыва.

Середино-будская громада: зафиксирован обстрел из миномета — 2 взрыва.

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«Но, к сожалению, есть ранение мирного жителя из-за несоблюдения минной безопасности. Сегодня около 13.00 в Середино-Будской общине Шосткинского района во время работы в поле на мини взорвался трактор. Тракторист въехал на поле, проигнорировав таблички "Мины". В результате подрыва тракторист получил ранения нижних и верхних конечностей. Раненому предоставлена первичная медицинская помощь и доставлена в больницу», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел в Сумах координационное совещание с руководителями вооруженных формирований и правоохранительными органами. В частности, обсудили вопросы обустройства и охраны государственной границы и ситуации безопасности в Сумской области.