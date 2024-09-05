Враг 49 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Покровском направлении – Генштаб ВСУ

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 04.09.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В настоящее время произошло 164 боевых столкновений. Горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.

За сегодняшний день противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением 13 ракет, 57 авиационных ударов (зал, в том числе 71 КАБ), использовал для поражения 334 дрона-камикадзе. Совершил более 2500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг однажды атаковал неподалеку от Волчанска. Боевое столкновение продолжается.

По предварительным подсчетам в настоящее время потери агрессора за сегодня составляют 57 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники и 32 БПЛА, кроме того, повреждены четыре артиллерийских системы и два автомобиля.

На Купянском направлении враг в течение дня 15 раз пытался продвинуться вперед недалеко от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки. Четырнадцать атак противника отражены Силами обороны. Бой продолжается в районе Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского. До сих пор идет пять боеприкосновений, остальные — наши воины остановили.

На Северском направлении враг два раза в течение дня тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в четыре боевых столкновения. Две атаки вблизи Часового Яра и Калиновки захлебнулись. Два боестолкновения продолжается. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Нелиповки, Торецкая и Нью-Йорка. Восемь атак отбиты, продолжаются бои в четырех локациях. Ситуация контролируется.

Враг 49 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидового, Николаевки и Миролюбовки 47 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

Противник несет значительные потери — по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 200 окупантов, 98 из них — безвозвратно. Уничтожены четыре, повреждено столько автомобилей окупантов и одна артиллерийская система.

На Кураховском направлении враг 46 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где украинские воины отражали 42 атаки, четыре боестолкновения продолжаются.

На Времивском направлении наши войска отражали три атаки противника, вблизи Константиновки и Водяного – две атаки остановлены, еще одна продолжается.

Два раза оккупанты тщетно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении вблизи Роботиного и Новоандреевки.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Пять неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов были предприняты агрессором в течение дня.

"Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике. Слава украинским воинам! Слава Украине!, — идет Украина!" .

Напомним, глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Сергей Рахманин отметил, что ошибочные решения командования, неэффективные резервы и "крайне неорганизованные" фортификации могли стать причинами более быстрого продвижения врага под Покровском, чем на других направлениях.

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