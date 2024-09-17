Враг активен на Покровском и Кураховском направлениях: бои продолжаются

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 16.09.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Всего с начала этих суток произошло 153 боевых столкновения.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 63 авиаудара, сбросив 83 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 448 дронов-камикадзе и произвели более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг два раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска.

В Купянском направлении противник десять раз проводил штурмы в районах Новоосинового, Синьковки и Лозовой. Украинские защитники отбили шесть атак, еще четыре — продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Лозовой, Белогоровки и в Серебрянском лесу. В настоящее время ведутся четыре боя.

На Северском направлении враг наступал в районах Ивано-Дарьевки и Переездного. Защитники украинской земли остановили три атаки россиян.

На Краматорском направлении продолжается одно боеприкосновение близ Васюкивки, а пять вражеских атак уже отбиты нашими защитниками.

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали Силы обороны у Нелиповки, Дружбы, Торецкая и Железного. Наши воины остановили 13 вражеских атак, три атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 40 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Красный Яр. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено 188 окупантов, 74 из них — безвозвратно. Также уничтожена боевая бронированная машина и три автомобиля. Кроме этого, повреждены БМП и автомобиль противника.

На Кураховском направлении враг также активен — 42 раза атаковал наши позиции вблизи Украинского, Цукуриного, Желаемого Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. По уточненной информации, четыре боя продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили наступательные действия недалеко от Угледара, Екатериновки, Водяного и Константиновки. Во время трех боеприкосновений — потерпели неудачу, четыре штурма до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении имела место одна тщетная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций неподалеку от Роботиного.

В Приднепровском направлении российские захватчики пять раз безрезультатно пытались вытеснить с позиций украинские подразделения.

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В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода и 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, эффективно уничтожающих врага. Слава Украине! Поддерживайте украинскую армию! Вместе победим!", — говорится в .

Напомним, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что украинские военные начали в Курской области РФ вторую фазу операции. Впрочем, сами ВС Украины не комментировали это.

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