Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

Враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

Война в Украине / Фото: Associated Press

Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

За прошедшие сутки на фронте произошло 136 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, но враг сегодня активизировался также на Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В сообщении указывается, что российские захватчики нанесли один удар тремя ракетами и 58 авиаударам, сбросив 95 КАБов.

Кроме этого, привлекли для поражения 436 дронов-камикадзе и произвели 3169 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

  • На Харьковском направлении состоялось четыре вражеских штурма неподалеку от Волчанска и Липцев. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 76 окупантов, уничтожили два танка, артиллерийскую систему, 32 БпЛА, пять автомобилей и семь единиц специальной техники, также было повреждено девять артиллерийских систем и три автомобиля.
  • На Купянском направлении враг 13 раз атаковал наши оборонные рубежи возле Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Лозовой и Стельмаховки. Одиннадцать боев завершено, два – продолжаются.
  • На Лиманском направлении в течение дня произошло 21 боеприкосновение. Российские захватчики совершили штурмовые действия вблизи семи разных населенных пунктов. Концентрировали усилия в районах Невского и Дружелюбовки – провели в сумме 13 атак.
  • На Северском направлении защитники украинской земли отразили шесть вражеских штурмов в районах Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Выемки. Еще один бой сейчас продолжается недалеко от Иванодарьевки.
  • На Краматорском направлении велось 12 боев. Основные усилия враг прикладывал в районе Временного Яра, где провел семь безуспешных штурмов.
  • На Торецком направлении россияне семь раз атаковали украинские войска у Нелиповки и Торецкая. Четыре атаки остановлены, три штурма в районе Нелиповки до сих пор продолжаются. Ситуация контролируется.
  • На Покровском направлении, с начала этих суток, шел 41 бой в районах восьми населенных пунктов. Почти половину атак враг сконцентрировал у Новогродовки. Силы обороны в общем направлении отразили уже 37 штурмов, Атаки окупантов еще продолжаются недалеко от Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и в сторону Сухой Балки. Предварительно, сегодня на этом направлении было обезврежено 254 кафира. Также уничтожены две ББМ, две артиллерийские системы, три БПЛА и 15 единиц автотранспорта. К тому же повреждены БТР, артиллерийская система, 120-мм миномет и три единицы автотранспорта.
  • На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки. Противник, активизировавшись, заплатил за это достаточно высокую цену – наши воины уничтожили четыре и повредили три боевых машины пехоты. Кроме того, оккупанты навсегда потеряли шесть автомобилей и 25 военнослужащих. Подсчет раненых – продолжается.
  • На Времевском направлении противник совершил девять наступательных и штурмовых действий в сторону Угледара и Водяного. Один бой – до сих пор продолжается.
  • На Приднепровском направлении враг не имел успеха, дважды атакуя позиции наших подразделений.
  • На других направлениях – без особых изменений.

Также в Генштабе отметили воинов 67-й отдельной механизированной бригады, которые эффективно уничтожают врага и устойчиво держат оборону.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях за Покровск врага будет ждать неожиданность.

Кроме того, мы также информировали, что на некоторых участках фронта кафиры усилили давление.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация