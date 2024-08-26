Враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 136 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, но враг сегодня активизировался также на Лиманском и Кураховском направлениях.

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Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В сообщении указывается, что российские захватчики нанесли один удар тремя ракетами и 58 авиаударам, сбросив 95 КАБов.

Кроме этого, привлекли для поражения 436 дронов-камикадзе и произвели 3169 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении состоялось четыре вражеских штурма неподалеку от Волчанска и Липцев. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 76 окупантов, уничтожили два танка, артиллерийскую систему, 32 БпЛА, пять автомобилей и семь единиц специальной техники, также было повреждено девять артиллерийских систем и три автомобиля.

состоялось четыре вражеских штурма неподалеку от Волчанска и Липцев. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 76 окупантов, уничтожили два танка, артиллерийскую систему, 32 БпЛА, пять автомобилей и семь единиц специальной техники, также было повреждено девять артиллерийских систем и три автомобиля. На Купянском направлении враг 13 раз атаковал наши оборонные рубежи возле Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Лозовой и Стельмаховки. Одиннадцать боев завершено, два – продолжаются.

враг 13 раз атаковал наши оборонные рубежи возле Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Лозовой и Стельмаховки. Одиннадцать боев завершено, два – продолжаются. На Лиманском направлении в течение дня произошло 21 боеприкосновение. Российские захватчики совершили штурмовые действия вблизи семи разных населенных пунктов. Концентрировали усилия в районах Невского и Дружелюбовки – провели в сумме 13 атак.

в течение дня произошло 21 боеприкосновение. Российские захватчики совершили штурмовые действия вблизи семи разных населенных пунктов. Концентрировали усилия в районах Невского и Дружелюбовки – провели в сумме 13 атак. На Северском направлении защитники украинской земли отразили шесть вражеских штурмов в районах Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Выемки. Еще один бой сейчас продолжается недалеко от Иванодарьевки.

защитники украинской земли отразили шесть вражеских штурмов в районах Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Выемки. Еще один бой сейчас продолжается недалеко от Иванодарьевки. На Краматорском направлении велось 12 боев. Основные усилия враг прикладывал в районе Временного Яра, где провел семь безуспешных штурмов.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали украинские войска у Нелиповки и Торецкая. Четыре атаки остановлены, три штурма в районе Нелиповки до сих пор продолжаются. Ситуация контролируется.

россияне семь раз атаковали украинские войска у Нелиповки и Торецкая. Четыре атаки остановлены, три штурма в районе Нелиповки до сих пор продолжаются. Ситуация контролируется. На Покровском направлении , с начала этих суток, шел 41 бой в районах восьми населенных пунктов. Почти половину атак враг сконцентрировал у Новогродовки. Силы обороны в общем направлении отразили уже 37 штурмов, Атаки окупантов еще продолжаются недалеко от Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и в сторону Сухой Балки. Предварительно, сегодня на этом направлении было обезврежено 254 кафира. Также уничтожены две ББМ, две артиллерийские системы, три БПЛА и 15 единиц автотранспорта. К тому же повреждены БТР, артиллерийская система, 120-мм миномет и три единицы автотранспорта.

, с начала этих суток, шел 41 бой в районах восьми населенных пунктов. Почти половину атак враг сконцентрировал у Новогродовки. Силы обороны в общем направлении отразили уже 37 штурмов, Атаки окупантов еще продолжаются недалеко от Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и в сторону Сухой Балки. Предварительно, сегодня на этом направлении было обезврежено 254 кафира. Также уничтожены две ББМ, две артиллерийские системы, три БПЛА и 15 единиц автотранспорта. К тому же повреждены БТР, артиллерийская система, 120-мм миномет и три единицы автотранспорта. На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки. Противник, активизировавшись, заплатил за это достаточно высокую цену – наши воины уничтожили четыре и повредили три боевых машины пехоты. Кроме того, оккупанты навсегда потеряли шесть автомобилей и 25 военнослужащих. Подсчет раненых – продолжается.

враг 18 раз атаковал наши позиции вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки. Противник, активизировавшись, заплатил за это достаточно высокую цену – наши воины уничтожили четыре и повредили три боевых машины пехоты. Кроме того, оккупанты навсегда потеряли шесть автомобилей и 25 военнослужащих. Подсчет раненых – продолжается. На Времевском направлении противник совершил девять наступательных и штурмовых действий в сторону Угледара и Водяного. Один бой – до сих пор продолжается.

противник совершил девять наступательных и штурмовых действий в сторону Угледара и Водяного. Один бой – до сих пор продолжается. На Приднепровском направлении враг не имел успеха, дважды атакуя позиции наших подразделений.

враг не имел успеха, дважды атакуя позиции наших подразделений. На других направлениях – без особых изменений.

Также в Генштабе отметили воинов 67-й отдельной механизированной бригады, которые эффективно уничтожают врага и устойчиво держат оборону.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях за Покровск врага будет ждать неожиданность.

Кроме того, мы также информировали, что на некоторых участках фронта кафиры усилили давление.

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