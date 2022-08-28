Враг активизирует разведку и разнообразие средств воздушного нападения — оперативное командование "Юг"

Ситуация в операционной зоне южных регионов сложна, но контролируется.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
- Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло. Не преуспевая на суше, враг активизирует воздушную разведку и разнообразие средств воздушного нападения.
- В течение боевого дня удары по украинским позициям вдоль линии столкновения нанесены ударными беспилотниками, вертолетными парами и с истребителя-бомбардировщика ракетой Х-59 класса «воздух-поверхность».
- Также более вечера с вертолета Ми-24 противник атаковал неуправляемыми ракетами объекты инфраструктуры Никополя. Разрушено одно здание, без человеческих потерь.
Напомним, по данным ГУР Минобороны, украинские военные готовятся к контрнаступлению, а захватчики усиливают свои позиции, готовясь к обороне.
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