Украина
115
1 мин

Враг атаковал БпЛА большой областной центр: какие последствия

Сообщается, что у беспилотников не сработала боевая часть.

Автор публикации
Игорь Бережанский
БПЛА Shahed

Российские захватчики вечером, 25 мая, атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

Он заявил, что было зафиксировано падение беспилотников в Немышлянском и Новобаварском районах города.

Весов добавил, что вокруг города фиксируются дополнительные ударные БпЛА, поэтому призвал находиться в безопасных местах.

Перед атакой беспилотников мониторинговые каналы сообщали о наличии нескольких БПЛА вокруг Харькова.

Ранее сообщалось, что военная разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель и полные технические характеристики нового российского реактивного БПЛА «Герань-4», который враг начал применять на фронте.

Мы ранее информировали, что российская террористическая армия вторично за день нанесла удар по городу Балаклея на Харьковщине, уничтожив культовое сооружение.

