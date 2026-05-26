- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атаковал БпЛА большой областной центр: какие последствия
Сообщается, что у беспилотников не сработала боевая часть.
Российские захватчики вечером, 25 мая, атаковали Харьков ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
Он заявил, что было зафиксировано падение беспилотников в Немышлянском и Новобаварском районах города.
Весов добавил, что вокруг города фиксируются дополнительные ударные БпЛА, поэтому призвал находиться в безопасных местах.
Перед атакой беспилотников мониторинговые каналы сообщали о наличии нескольких БПЛА вокруг Харькова.
Ранее сообщалось, что военная разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель и полные технические характеристики нового российского реактивного БПЛА «Герань-4», который враг начал применять на фронте.
Мы ранее информировали, что российская террористическая армия вторично за день нанесла удар по городу Балаклея на Харьковщине, уничтожив культовое сооружение.