Враг атаковал Черкасчину: есть повреждения, возник пожар (фото)

Пожар в здании фермерского хозяйства в Черкасской области из-за атаки 30 октября / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Дополнено новыми материалами

Во время российской атаки 30 октября в Черкасской области силы ПВО сбили вражеские цели. В то же время обломки нанесли повреждения инфраструктуре Звенигородского района.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По предварительным данным, силы ПВО на Черкасчине уничтожили российскую ракету и 12 дронов.

Обошлось без пострадавших, но повреждена инфраструктура на Звенигородщине. Так, обломки беспилотника повредили линию электропередач, окна и крыши в по меньшей мере четырех домах. Кроме того, вспыхнул пожар в здании фермерского хозяйства, который уже потушили.

Продолжается обследование территории.

Табурец добавил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме страны в Черкасской области утром были введены аварийные отключения света, но с 9:00 регион переходит уже на почасовые графики.

Ликвидация пожара в Черкасской области после атаки 30 октября / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Поврежденный дом в Черкасской области в результате атаки 30 октября / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Поврежденный дом в Черкасской области в результате атаки 30 октября / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Поврежденный дом в Черкасской области в результате атаки 30 октября / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, в ночь на 30 октября российские захватчики устроили массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Силы ПВО работали в разных уголках государства.

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что Россия снова била по энергетической инфраструктуре Украины. Гринчук отметила, что как только станет возможно, спасатели, ремонтные бригады и энергетики готовы начать работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению питания.

Из-за вражеских ударов по всей Украине введены графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленности.