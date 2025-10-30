- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 596
- Время на прочтение
- 2 мин
Враг атаковал Черкасчину: есть повреждения, возник пожар (фото)
Из-за атаки в Черкасской области повреждены дома и горело фермерское хозяйство.
Во время российской атаки 30 октября в Черкасской области силы ПВО сбили вражеские цели. В то же время обломки нанесли повреждения инфраструктуре Звенигородского района.
Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
По предварительным данным, силы ПВО на Черкасчине уничтожили российскую ракету и 12 дронов.
Обошлось без пострадавших, но повреждена инфраструктура на Звенигородщине. Так, обломки беспилотника повредили линию электропередач, окна и крыши в по меньшей мере четырех домах. Кроме того, вспыхнул пожар в здании фермерского хозяйства, который уже потушили.
Продолжается обследование территории.
Табурец добавил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме страны в Черкасской области утром были введены аварийные отключения света, но с 9:00 регион переходит уже на почасовые графики.
Напомним, в ночь на 30 октября российские захватчики устроили массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Силы ПВО работали в разных уголках государства.
Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что Россия снова била по энергетической инфраструктуре Украины. Гринчук отметила, что как только станет возможно, спасатели, ремонтные бригады и энергетики готовы начать работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению питания.
Из-за вражеских ударов по всей Украине введены графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленности.