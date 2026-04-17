Враг атаковал Чернигов: под ударом критическая инфраструктура, вспыхнули пожары

Пожар, огонь / © pixabay.com

В ночь на 17 апреля российские войска нанесли удары по Чернигову . Под атакой оказались объекты критической инфраструктуры города.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский .

В результате попаданий на местах вспыхнули пожары. Там работают спасатели и другие экстренные службы.

Информация о пострадавших по состоянию на данный момент уточняется.

Атака РФ на Киев 16 апреля - что известно

Ночной террор со стороны РФ повлек за собой масштабные разрушения и человеческие потери в столице. К настоящему времени известно о четырех погибших: жертвой атаки стал 12-летний ребенок, а также двое мужчин и женщина. Спасательные подразделения работали на грани возможностей, деблокируя жителей из-под завалов поврежденных построек.

Ударная волна и попадание не обошли и коммерческий сектор — в Киеве существенно пострадал автоцентр, где экспонировали премиальную автомобильную и мототехнику. На территории объекта также зафиксированы летальные случаи.

Трагический контекст обстрелов подчеркивают личные истории горожан. В частности, киевлянка Елена Гельвих, которая 16 апреля отмечает 34-летие, вместо праздничных поздравлений встретила утро под звуки взрывов в квартире с выбитым стеклом. Ее эмоциональная публикация в Threads об испорченном празднике и реалиях жизни в столице получила значительный резонанс в соцсетях.