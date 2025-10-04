Враг атаковал Чернигов: в городе возникли пожары (видео)

Враг атаковал Чернигов / © Getty Images

Реклама

В Чернигове в ночь на 4 октября раздался взрыв во время атаки вражеских беспилотников.

Об этом информирует Общественное.

«В Чернигове был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Реклама

Позже глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в результате дроновой атаки РФ возникли пожары.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в Чернигове в результате российской атаки и обесточивания города остановили работу большинство котельных. По ряду адресов прекратили подачу горячей воды.

Мы ранее информировали, что Чернигов оказался под атакой русских дронов, что привело к проблемам со светом в городе.