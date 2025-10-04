ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

Враг атаковал Чернигов: в городе возникли пожары (видео)

По предварительной информации, пострадавших нет.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг атаковал Чернигов

Враг атаковал Чернигов / © Getty Images

В Чернигове в ночь на 4 октября раздался взрыв во время атаки вражеских беспилотников.

Об этом информирует Общественное.

«В Чернигове был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Позже глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в результате дроновой атаки РФ возникли пожары.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в Чернигове в результате российской атаки и обесточивания города остановили работу большинство котельных. По ряду адресов прекратили подачу горячей воды.

Мы ранее информировали, что Чернигов оказался под атакой русских дронов, что привело к проблемам со светом в городе.

Дата публикации
Количество просмотров
72
