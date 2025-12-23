Враг атаковал Черниговскую области: ГСЧС рассказали о последствиях

Последствия вражеской атаки

В ночь на 23 декабря российские войска атаковали Новгород-Северский на приграничье Черниговской области ударными беспилотниками.

Об атаке сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов на своей странице в Facebook.

Около 02:00 враг применил несколько БПЛА типа «Гербера». Под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура города. Информация о последствиях попаданий пока уточняется.

По данным ГСЧС, в результате обстрелов зафиксировано повреждение частных жилых домов, объектов критической инфраструктуры и гражданских сооружений в Новгород-Северский и Прилукском районах.

«На отдельных локациях продолжается ликвидация пожаров. Работы осложняются постоянными воздушными тревогами. По предварительной информации, пока пострадавших нет», — добавили в ГСЧС.

Напомним, российская армия рано утром 23 декабря начала массированную атаку по Украине с применением ударных дронов и ракет различных типов. Основной целью вражеских ударов стала энергетическая инфраструктура. В ряде регионов введены аварийные отключения света.