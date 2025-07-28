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Враг атаковал Днепропетровщину: детали ночного удара и последствия (фото)
Над Днепропетровщиной сбили три российских дрона: ранены — 15-летняя девочка и 49-летняя женщина — и разрушения.
Ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной три беспилотника.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, ссылаясь на сообщение Воздушного командования.
Лисак уточнил, что Никопольщину российская армия атаковала беспилотниками и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Красногригоревской, Покровской общинах.
Пострадали два человека — 15-летняя девочка и 49-летняя женщина. Лечатся амбулаторно.
Возник пожар. Повреждены учебное заведение, многоквартирный и три частных дома, три хозяйственных сооружения, линия электропередач.
▪️Бил враг и по Синельниковщине. FPV-дронами попал по Межевской громаде. Искорежено сельскохозяйственное предприятие, здание, которое не эксплуатируется, админздание, авто. Загорелась сухая трава.
Напомним, в ночь на 28 июля российские захватчики нанесли массированный ракетно-дороновый удар по Украине. Враг применил крылатые ракеты, а также ударные дроны для обстрела Украины.