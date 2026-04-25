Враг атаковал дронами два больших областных центра: вспыхнул пожар (видео)
Россияна итикали Днепр ударными беспилотниками.
Российские захватчики в ночь на 25 апреля атаковали Днепр ударными беспилотниками, в результате чего снялся пожар.
Об этом говорится в сообщении корреспондентов ТСН.ua.
В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в полночь, после чего в одном из районов города загорелся сильный пожар.
Пока официальной информации о пожаре и его последствиях от власти не поступало.
Кроме того, вражеские беспилотники атаковали Харьков, сообщил городской глава Игорь Терехов.
«Зафиксировано попадание вражеского дрона по многоэтажке в Салтовском районе. На сегодня — без пострадавших. Детали выясняем», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером 24 апреля российские войска массированно атаковали Шостку Сумской области ударными беспилотниками.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.