Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
44
Время на прочтение
1 мин

Враг атаковал дронами Одесскую область: стали известны последствия (фото)

Ночная атака дронов в Одесской области вызвала возгорание на инфраструктурном объекте.

Автор публикации
Наталия Магдык
Последствия атаки

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ночью южные районы Одесской области снова подверглись удару вражеских беспилотников. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, пострадавших нет.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в Telegram.

По его словам, в ночное время враг совершил атаку южных территорий Одесской области с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов.

В результате обстрелов на одном из объектов энергетической инфраструктуры возник пожар. Повреждено производственное здание и имущество предприятия.

Он рассказал, что к счастью, обошлось без жертв и травмированных. Спасательные службы оперативно ликвидировали огонь, и сейчас на месте происшествия продолжают работать соответствующие аварийные и контролирующие службы для оценки ущерба и обеспечения безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на субботу, 17 января, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Дата публикации
Количество просмотров
44
Следующая публикация

