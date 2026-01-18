- Дата публикации
Враг атаковал дронами Одесскую область: стали известны последствия (фото)
Ночная атака дронов в Одесской области вызвала возгорание на инфраструктурном объекте.
Ночью южные районы Одесской области снова подверглись удару вражеских беспилотников. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, пострадавших нет.
Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в Telegram.
По его словам, в ночное время враг совершил атаку южных территорий Одесской области с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов.
В результате обстрелов на одном из объектов энергетической инфраструктуры возник пожар. Повреждено производственное здание и имущество предприятия.
Он рассказал, что к счастью, обошлось без жертв и травмированных. Спасательные службы оперативно ликвидировали огонь, и сейчас на месте происшествия продолжают работать соответствующие аварийные и контролирующие службы для оценки ущерба и обеспечения безопасности.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на субботу, 17 января, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.