Враг атаковал дронами Одесскую область: стали известны последствия (фото)

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ночью южные районы Одесской области снова подверглись удару вражеских беспилотников. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, пострадавших нет.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в Telegram.

По его словам, в ночное время враг совершил атаку южных территорий Одесской области с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов.

В результате обстрелов на одном из объектов энергетической инфраструктуры возник пожар. Повреждено производственное здание и имущество предприятия.

Он рассказал, что к счастью, обошлось без жертв и травмированных. Спасательные службы оперативно ликвидировали огонь, и сейчас на месте происшествия продолжают работать соответствующие аварийные и контролирующие службы для оценки ущерба и обеспечения безопасности.

