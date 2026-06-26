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- Украина
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Враг атаковал два больших областных центра: раздались взрывы
Перед этим военные предупреждали о движении российских ударных беспилотников в оба города.
В ночь на 26 июня в Харькове и Сумах были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщает Общественное.
«Взрывы раздались в Харькове и Сумах», — сообщает издание со ссылкой на собственных корреспондентов.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения российских ударных беспилотников, двигавшихся по направлению к Сумам и Харькову.
По состоянию на данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российская армия атаковала железную дорогу, под прицелом оказались локомотивы в Запорожье и Сумской области.