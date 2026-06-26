Враг атаковал два больших областных центра: раздались взрывы

Взрывы раздались в Харькове и Сумах / © Associated Press

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В ночь на 26 июня в Харькове и Сумах были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное.

«Взрывы раздались в Харькове и Сумах», — сообщает издание со ссылкой на собственных корреспондентов.

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Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения российских ударных беспилотников, двигавшихся по направлению к Сумам и Харькову.

По состоянию на данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российская армия атаковала железную дорогу, под прицелом оказались локомотивы в Запорожье и Сумской области.

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