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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Враг атаковал два больших областных центра: раздались взрывы

Перед этим военные предупреждали о движении российских ударных беспилотников в оба города.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Взрывы раздались в Харькове и Сумах

Взрывы раздались в Харькове и Сумах / © Associated Press

В ночь на 26 июня в Харькове и Сумах были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное.

«Взрывы раздались в Харькове и Сумах», — сообщает издание со ссылкой на собственных корреспондентов.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения российских ударных беспилотников, двигавшихся по направлению к Сумам и Харькову.

По состоянию на данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российская армия атаковала железную дорогу, под прицелом оказались локомотивы в Запорожье и Сумской области.

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Дата публикации
Количество просмотров
40
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