Враг атаковал два областных центра на западе Украины: раздались взрывы

Враг атаковал мероприятие Украины / © ТСН

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В ночь на 16 октября в Луцке, Ровно и Ковеле раздались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.ua.

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По имеющейся информации, в Луцке взрывы были слышны примерно в час ночи.

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В Ровно звуки взрывов звучали около половины первого и перед вторым часом ночи.

Также сообщалось о взрывах в Ковеле на Волыни.

Мониторинговые каналы информировали о движении нескольких ударных беспилотников в направлении областных центров.

Информация о возможных последствиях атаки, пострадавших и разрушениях требует официального подтверждения.

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Ранее сообщалось, что в Луцке в ночь на 14 октября раздались взрывы во время атаки российских ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что в Луцке спасатели завершили поисковые работы на месте кровавого российского удара по оптовой продукции, который унес жизни 6 человек.

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