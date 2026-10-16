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- Украина
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Враг атаковал два областных центра на западе Украины: раздались взрывы
По сообщениям мониторинговых каналов, несколько БПЛА направлялись в сторону областных центров.
В ночь на 16 октября в Луцке, Ровно и Ковеле раздались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН.ua.
По имеющейся информации, в Луцке взрывы были слышны примерно в час ночи.
В Ровно звуки взрывов звучали около половины первого и перед вторым часом ночи.
Также сообщалось о взрывах в Ковеле на Волыни.
Мониторинговые каналы информировали о движении нескольких ударных беспилотников в направлении областных центров.
Информация о возможных последствиях атаки, пострадавших и разрушениях требует официального подтверждения.
Ранее сообщалось, что в Луцке в ночь на 14 октября раздались взрывы во время атаки российских ударных беспилотников.
Мы ранее информировали, что в Луцке спасатели завершили поисковые работы на месте кровавого российского удара по оптовой продукции, который унес жизни 6 человек.