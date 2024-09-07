Враг атаковал энергетические объекты в четырех областях: будут ли отключения света

В Минэнергетике озвучили какая ситуация в энергосистеме.

За прошедшие сутки враг нанес удары по энергетическим объектам в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в Минэнерго.

В результате боевых действий в Донецкой и Сумской областях были отключены воздушные линии. В Днепропетровской области атака дрона на подстанцию привела к выключению оборудования и обесточиванию бытовых потребителей в 13 населенных пунктах. Электроснабжение было возобновлено. После окончания воздушной тревоги из-за задымления территории подстанции была отключена воздушная линия, обесточены подстанция, бытовые потребители и местная промышленность. Питание возобновлено для всех потребителей. В Харьковской области из-за боевых действий обесточивались подстанция и бытовые потребители.

За прошедшие сутки энергетики возобновили электроснабжение для 60 540 потребителей, обесточенных из-за боевых действий и технологических нарушений. На утро без электроснабжения остаются 533 населенных пункта.

Экспорт электроэнергии пока не производится и не предполагается.

В Минэнерго сообщили, что сегодня ограничения электроэнергии для потребителей не предусмотрены. Все изменения в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах местных облэнерго. Также призвали украинцев экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы с 17:00 до 22:00.

Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк отметил, что продолжительность отключений света зимой будет зависеть от двух факторов: температурного режима на улице и активности обстрелов со стороны России.

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