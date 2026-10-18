Враг атаковал энергетический объект на западе страны: каковы последствия попадания

Россияне атаковали энергетический объект в Кременецком районе / © ТСН.ua

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Утром 18 октября российские беспилотники нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области.

Об этом сообщает АО «Тернопольоблэнерго».

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В то же время глава Тернопольской областной государственной администрации Тарас Пастух уточнил, что попадание БПЛА зафиксировано в районе населенного пункта Старый Вишневец. По его словам, информации о пострадавших пока не поступало.

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В результате вражеской атаки часть местных потребителей осталась без света. В настоящее время на месте попадания работают энергетики и аварийные службы, которые устраняют последствия обстрела.

Напомним, накануне, 17 октября, российские войсканесколько раз наносили удары по энергетическому объекту в Тернопольской области. Из-за этих обстрелов часть жителей Кременецкого района осталась без света.

Кроме того, в ночь на 18 октября российские войска атаковали Винницкую область, повредив объекты критической инфраструктуры. По словам главы Винницкой областной государственной администрации Натальи Заболотной, из-за этого в регионе ввели аварийные отключения электроэнергии, а критически важные объекты перевели на резервные источники питания.

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