- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 544
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атаковал энергетический объект на западе страны: каковы последствия попадания
В результате утренней атаки вражеских БПЛА на энергетический объект в Кременецком районе часть жителей осталась без электроснабжения.
Утром 18 октября российские беспилотники нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области.
Об этом сообщает АО «Тернопольоблэнерго».
В то же время глава Тернопольской областной государственной администрации Тарас Пастух уточнил, что попадание БПЛА зафиксировано в районе населенного пункта Старый Вишневец. По его словам, информации о пострадавших пока не поступало.
В результате вражеской атаки часть местных потребителей осталась без света. В настоящее время на месте попадания работают энергетики и аварийные службы, которые устраняют последствия обстрела.
Напомним, накануне, 17 октября, российские войсканесколько раз наносили удары по энергетическому объекту в Тернопольской области. Из-за этих обстрелов часть жителей Кременецкого района осталась без света.
Кроме того, в ночь на 18 октября российские войска атаковали Винницкую область, повредив объекты критической инфраструктуры. По словам главы Винницкой областной государственной администрации Натальи Заболотной, из-за этого в регионе ввели аварийные отключения электроэнергии, а критически важные объекты перевели на резервные источники питания.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.