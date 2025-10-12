- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 275
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атаковал энергетику и газотранспортные объекты Украины: подробности
ГСЧС и энергетики работают над восстановлением электроснабжения после ночных атак.
Ночью Украина подверглась очередным атакам на энергетическую и газовую инфраструктуру, из-за чего пострадали ключевые объекты в нескольких областях.
Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики Украины в Telegram
Сообщается, что повреждения коснулись объектов в Донецкой, Одесской и Черниговской областях. Ведомство поблагодарило энергетиков и спасателей, которые несмотря на риск для жизни продолжают обеспечивать работу энергосистемы и стабильное электроснабжение.
