Враг атаковал энергетику и газотранспортные объекты Украины: подробности

Ночью Украина подверглась очередным атакам на энергетическую и газовую инфраструктуру, из-за чего пострадали ключевые объекты в нескольких областях.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики Украины в Telegram

Сообщается, что повреждения коснулись объектов в Донецкой, Одесской и Черниговской областях. Ведомство поблагодарило энергетиков и спасателей, которые несмотря на риск для жизни продолжают обеспечивать работу энергосистемы и стабильное электроснабжение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 12 октября россияне снова устроили воздушную атаку по Украине — выпустили более 100 ударных дронов и ракету.